Близько 75% українців все ще працюють із софтом, що становить серйозну загрозу кібербезпеці

Попри повномасштабну війну, значна частина українців продовжує використовувати програмне забезпечення російського походження. У 2025 році близько 75% українських користувачів все ще працюють із таким софтом, що становить серйозну загрозу кібербезпеці. Найпопулярнішою залишається програма 1С, а також понад 40 інших.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар Асоціації IT Ukraine, наданий DOU.

Найбільш поширеними програмами є 1С/BAS, Бітрікс24, AmoCRM, iiko, Tilda, Jivosite, а також антивіруси DrWeb та Kaspersky. Ці продукти не лише фінансують ворога, але й можуть бути інструментом для кібератак. Зафіксована кількість кіберінцидентів у 2024 році — 4315, а дані за 2025 рік поки невідомі, вони уточнюються.

Щоб вирішити цю проблему, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13505. Він передбачає повну заборону використання та продажу російського та пов'язаного з рф програмного забезпечення і обладнання до 2030 року.

Законопроєкт встановлює чіткі критерії: "ворожим" буде вважатися софт, якщо його власник або автор пов'язаний з росією, союзними чи підсанкційними країнами. Список заборонених продуктів щорічно оновлюватиметься Кабміном за поданням Мінцифри та Держспецзв'язку.

За порушення передбачаються значні штрафи — до 2% від річного обороту компанії, що має стимулювати бізнес, державні органи, військові та держпідприємства перейти на безпечні альтернативи.

Зазначається, що Асоціація IT Ukraine повністю підтримала цю ініціативу, наголошуючи на необхідності законодавчого врегулювання.