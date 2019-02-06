Стоимость приложения для медитации достигла миллиарда долларов

Компания-разработчик Calm — мобильного приложения для релаксации, медитации и улучшения качества сна, которое Apple признала лучшим в 2017 году, — привлекла $88 миллионов на развитие проекта. По результатам второго раунда финансирования стартап был оценен в $1 миллиард, пишет TechCrunch.
Лидером раунда выступила инвесткомпания TPG Growth при участии венчурных фондов CAA, Insight Venture Partners и Sound Ventures.
Calm была запущена в 2012 году, сыграв на повальном увлечении американцами медитацией. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2012-м медитативным практикам придерживались 4,1% человек, в 2017-м — уже 14,2%.
Calm загрузили 40 миллионов раз по всему миру, а платных подписчиков у проекта более миллиона. Компания продает успокаивающие мелодии и аудиорассказы, проводит сеансы медитации с инструктажем, обучает растяжке и дыхательным техникам, помогающим уснуть. В App Store у программы рейтинг в 4,8 балла при более чем 280 тысяч оценок.
При этом стартап прибылен: в 2018-м его выручка выросла вчетверо, а по итогам этого года он намерен заработать $150 миллионов. По словам сооснователям Calm Алекса Тью, привлеченные средства будут направлены на международную экспансию и улучшение контента.
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