Большинство компьютеров в мире уязвимы для злоумышленников, - исследование

Разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности компания Avast опубликовала результаты исследования, в ходе которого были проверены данные со 163 млн компьютеров по всему миру. Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работает с устаревшими программами и не беспокоится об уязвимости своих устройств.

Выяснилось, что в 55% случаев пользователи не обновляют установленные у них программы. Это касается в том числе мессенджера Skype, плейеров Adobe Shockwave и VLC.

Самой популярной операционной системой остается Windows 7, которая установлена у 43% пользователей. На втором месте идет более современная Windows 10 (40%), однако в Avast указывают, что и она в большинстве случаев работает без последних обновлений.

Что касается Microsoft Office, то 15% пользуется устаревшей версией MS Enterprise 2007, а потому также подвергает себя опасности.

Avast также назвала самые популярные программы, которые пользователи по всему миру устанавливают на свои компьютеры. В первую пятерку вошли Google Chrome (91%), Adobe Acrobat Reader (61%), Winrar (48%), Microsoft Office (45%), Mozilla Firefox (42%).