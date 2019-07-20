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Приложение FaceApp заработало более $1 миллиона всего за 10 дней

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Приложение FaceApp заработало более $1 миллиона всего за 10 дней

Приложение с российскими корнями FaceApp, позволяющее состарить или омолодить лицо на фото, в середине июля принесло своим создателям свыше $1 миллиона. Такую сумму хит заработал всего за десять дней, пишет Forbes со ссылкой на отчет аналитического агентства App Annie.

Ажиотаж вокруг FaceApp начался 9 июля. В течение десяти последующих дней программу установили 6,5 миллиона раз — 2 миллиона на iPhone и 4,5 миллиона на Android.

По данным аналитиков, большую часть выручки FaceApp принесли владельцы iOS-устройств: около $746 000. На платформе Apple фотографию можно обработать бесплатно, но чтобы убрать водяной знак, отключить рекламу или пропустить снимок через дополнительные фильтры, понадобится купить расширенную версию.

FaceApp, созданная выходцем из «Яндекса» Ярославом Гончаровым, вышла в начале 2017 года. Сегодня программа, позволяющая «нарисовать» улыбку, поменять пол, искусственно состарить или омолодить человека, переживает вторую волну популярности. Фотосервис, еще в начале июля остававшийся далеко за пределом чартов магазинов App Store и Google Play, уже к середине месяца вышел в лидеры, заняв первые места в 78 странах.

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Как говорят в App Annie, за время своего существования FaceApp заработал $11,6 миллиона. Хит был в общей сложности загружен 73,2 миллиона раз.

софт, FaceApp
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