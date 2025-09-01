The Guardian: Бомбардування України ставлять під сумнів серйозність прагнення росії до миру

Бомбардування України "ставлять під сумнів серйозність прагнення країни-агресора росії до миру". Про це заявив радник-посланник американської місії Джон Келлі на екстреному засіданні Ради безпеки ООН 29 серпня. Про це повідомило The Guardian у неділю, 31 серпня.

Дипломатичні зусилля не змусили російського диктатора володимира путіна припинити бойові дії проти України, він неодноразово ігнорував заклики президента США до миру, пише The Guardian. США знову пригрозили санкціями, якщо рф не зупиниться.

"Радник-посланник американської місії Джон Келлі заявив, що авіаудари "ставлять під сумнів серйозність прагнення росії до миру" і зажадав їх припинення. Він заявив, що володимир путін і Володимир Зеленський мають домовитися про зустріч, і повторив попередження Дональда Трампа про те, що США можуть запровадити санкції проти росії, якщо війна триватиме", - йдеться у повідомленні.

Проте Адміністрація Трампа не зробила жодних реальних кроків для зупинки російської агресії, натомість призупиняла обмін розвідданими та військову допомогу Києву, зазначає видання.