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Guardian составила список политических советников, которые повлияют на 2020 год

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Guardian составила список политических советников, которые повлияют на 2020 год

Британское издание Guardian включило помощника президента России Владислава Суркова, который занимается в РФ украинским направлением, в десятку политических советников, которые окажут влияние на 2020 год.

По мнению обозревателя газеты, влияние Суркова «распространяется» не только на входящие в его компетенцию вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Украине, но и «гораздо дальше». Издание подчеркивает, что именно Сурков ввел в обиход понятие «суверенной демократии». Отмечается также роль помощника президента в создании молодежного движения «Наши».

В составленный изданием список влиятельных политических советников вошел также советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер, в компетенцию которого входит иммиграционная политика и который, как пишет издание, «по-видимому, оказывает влияние на Трампа и разделяет его предрассудки».

Кроме того, в списке оказались немецкий политик, глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, которого «называли самым могущественным человеком в Берлине», а также официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиайе, «ставшая символом и ведущим сторонником инклюзивной, толерантной и щедрой Франции, которую (президент Франции Эммануэль — ред.) Макрон обещал при избрании».

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В список также вошли советник премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Кумар Довал, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касем Сулеймани и другие.

Владислав Сурков, The Guardian
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