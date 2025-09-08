МОЗ: Уряд спростив процедури, щоб медична гуманітарна допомога швидше доходила до пацієнтів

Доступ до життєво необхідних ліків стане простішим. Уряд спростив процедури, щоб гуманітарна допомога швидше доходила до пацієнтів і забезпечила безперервне постачання препаратів, а також врегулював декларування оптових цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства здоров’я України.

Лікарські засоби як гуманітарна допомога. Усунуто правову невизначеність щодо ліків, що ввозяться в Україну як гуманітарна допомога. Нормативна база тепер чітко визначає, що на такі ліки не поширюється державний контроль якості. Відповідальність за їх якість та безпеку покладається на отримувача гуманітарної допомоги. Це спрощує та прискорює доставку препаратів організаціями, які не мають на меті їх подальшу реалізацію.

Декларування цін на ліки. Врегульовано порядок декларування оптово-відпускних цін. Власники реєстраційних посвідчень, які виробляють ліки за контрактом на потужностях інших компаній, тепер можуть самостійно формувати ціни та вносити їх до Національного каталогу. Раніше ця можливість була доступна лише безпосереднім виробникам. Це створює єдині та прозорі правила ціноутворення для всіх учасників фармринку.