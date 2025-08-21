Свириденко: Уряд розширив перелік безоплатних ліків

Кабінет міністрів України розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава.
Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
За її словами, до списку увійшли:
"Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин", - зазначила Свириденко.
Нагадаємо, зараз програма "Доступні ліки" включає понад 600 найменувань медикаментів і медичних виробів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за невелику доплату.
Особливу увагу приділено жителям сіл та віддалених регіонів: доставка ліків здійснюється через "Укрпошту" та мобільні аптечні пункти в 13 областях.
Усі аптечні заклади, розташовані на території лікарень, вже зобов’язані працювати за програмою.
