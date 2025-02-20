МОЗ оприлюднило перелік ліків, ціни на які знизять з 1 березня

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік ліків, ціни на які знизять на 30% з 1 березня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ.
“Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня", - ідеться у повідомленні.
Також запропоновані заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін.
Зазначається, що декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.
До 100 найбільш популярних ліків, тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця", 17 позицій — Фармак, 22 позиції — Київський вітамінний завод, 5 позицій — Кусум Фарм, 6 позицій — Юрія-Фарм, 8 позицій — корпорація "Артеріум", 2 позиції — фармацевтична фабрика "Віола", 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — ІнтерХім.
Зокрема у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.
З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням.
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