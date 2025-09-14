Nefes: росія обговорює варіант зі зворотним викупом установок С-400 у Туреччини

росія розглядає варіант викупу С-400 у Туреччини, яка майже не використовує ці комплекси, щоб перепродати їх іншим країнам. Така схема може дозволити Анкарі зберегти баланс у відносинах зі США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Nefes.

москва намагається знайти шляхи для розширення поставок систем протиповітряної оборони С-400. Оскільки вільних комплексів у росії немає, обговорюється варіант зі зворотним викупом установок у Туреччини, отриманих нею 2019 року. Як зазначають джерела, Анкара використовує ці комплекси вкрай обмежено, тому такий план теоретично можливий.

Інтерес до сучасних засобів ППО зберігається в умовах глобальних конфліктів і нестабільності, і багато держав продовжують звертатися до москви. Однак у росії на складах немає готових до передачі С-400, крім тих, що перебувають в експлуатації. Тому варіант із поверненням турецьких систем розглядається як один із найбільш реальних.

Туреччина тим часом просуває власний проєкт національної оборонної системи "Сталевий купол". У міру розвитку цієї програми потреба в російських установках знижується. До того ж С-400 так і не вдалося інтегрувати в структуру НАТО, а самі ракети наблизилися до половини терміну придатності та потребують обслуговування.

Після закупівлі С-400 Анкара опинилася під санкціями США відповідно до закону CAATSA і була виключена з програми винищувачів F-35. Наразі Туреччина веде переговори щодо придбання літаків F-16 і не виключає повернення до співпраці щодо F-35. Це посилює ймовірність того, що комплекси ППО можуть бути повернуті росії.