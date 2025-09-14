Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Nefes: росія обговорює варіант зі зворотним викупом установок С-400 у Туреччини

139

росія розглядає варіант викупу С-400 у Туреччини, яка майже не використовує ці комплекси, щоб перепродати їх іншим країнам. Така схема може дозволити Анкарі зберегти баланс у відносинах зі США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Nefes.

москва намагається знайти шляхи для розширення поставок систем протиповітряної оборони С-400. Оскільки вільних комплексів у росії немає, обговорюється варіант зі зворотним викупом установок у Туреччини, отриманих нею 2019 року. Як зазначають джерела, Анкара використовує ці комплекси вкрай обмежено, тому такий план теоретично можливий.

Інтерес до сучасних засобів ППО зберігається в умовах глобальних конфліктів і нестабільності, і багато держав продовжують звертатися до москви. Однак у росії на складах немає готових до передачі С-400, крім тих, що перебувають в експлуатації. Тому варіант із поверненням турецьких систем розглядається як один із найбільш реальних.

Туреччина тим часом просуває власний проєкт національної оборонної системи "Сталевий купол". У міру розвитку цієї програми потреба в російських установках знижується. До того ж С-400 так і не вдалося інтегрувати в структуру НАТО, а самі ракети наблизилися до половини терміну придатності та потребують обслуговування.

Після закупівлі С-400 Анкара опинилася під санкціями США відповідно до закону CAATSA і була виключена з програми винищувачів F-35. Наразі Туреччина веде переговори щодо придбання літаків F-16 і не виключає повернення до співпраці щодо F-35. Це посилює ймовірність того, що комплекси ППО можуть бути повернуті росії.

С-400, ППО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 14 сентября 2025
Суббота, 13 сентября 2025
Пятница, 12 сентября 2025
Четверг, 11 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023