Россия перебросила в Беларусь комплекс С-400

Российские военные доставили на учения в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400, сообщило Министерство обороны РФ на сайте.

Отмечается, что личный состав объединения ВВС и ПВО на штатной технике пройдет на один из полигонов Брестской области. После этого военные проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций. Они заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы России и Беларуси.

Два дивизиона С-400 «Триумф» с Дальнего Востока в Белоруссию начали перебрасывать по железной дороге 21 января.

Совместные учения России и Беларуси «Союзная решимость 2022» пройдут в два этапа. До 9 февраля Россия и Беларусь проведут передислокацию группировок войск на белорусской территории. Затем военные организуют охрану важных объектов, оборону государственной границы в воздушном пространстве и проверят готовность дежурных сил ПВО, уточняли в российском Минобороны.

С 10 по 20 февраля военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму для защиты интересов Союзного государства.