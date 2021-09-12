Лукашенко собирается купить у РФ оружия более чем на $1 млрд, в том числе комплексы С-400

Беларусь планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд, обсуждаются перспективы поставок в страну комплексов С-400. Об этом сообщил журналистам в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности. «Затянула конкретика — от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», — отметил президент Беларуси.