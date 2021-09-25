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Турция намерена купить дополнительные системы С-400 у России

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Турция намерена купить дополнительные системы С-400 у России

Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CBS, опубликованном в пятницу.

На вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара сделать это, турецкий лидер ответил: «В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения». «Конечно, конечно, да», — подчеркнул Эрдоган.

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Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не избавилась от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, в декабре 2020 года Вашингтон ввел ряд односторонних санкций.

Турция, С-400
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