МОЗ: Після російської атаки Інститут кардіології продовжує роботу

У Києві пошкоджена внаслідок російського обструлі будівля Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска продовжує роботу.
Про це інформує пресслужба МОЗ у неділю, 28 вересня.
"Понад 40 поранених і четверо вбитих, серед яких – діти. Такими є жахливі наслідки чергової російської атаки на Україну... Серед російських цілей сьогоднішньої ночі – Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска в Києві. Тут двоє загиблих", - зазначили у повідомленні.
Як зауважується, будівля зазнала ушкоджень на рівні 3-5 поверхів, та попри атаку заклад продовжує роботу.
Нині на місці працюють усі служби, триває слідство й оцінювання збитків.
