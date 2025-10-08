Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати шляхи підвищення зарплати вчителів

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, а також щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це Зеленський заявив після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, передає УНН.

«Доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року. Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб», - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що очікує урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня.