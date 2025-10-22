Войти

В Україні продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації

135
Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 3 лютого 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ВРУ.

Таким чином, парламент проголосував за два законопроєкти №14128 та №14129.

Продовження воєнного стану в Україні підтримали 317 народних обранців (1 проти та 1 утримався), а мобілізації - 315 (проти - 1, а 2 - утрималися).

Голосування по фракціях

За продовження воєнного стану:

  • "Слуга народу" – 199
  • "Європейська солідарність" – 21
  • "Батьківщина" – 14
  • "Платформа за життя та мир" – 17
  • "За майбутнє" – 10
  • "Голос" – 14
  • "Довіра" – 15
  • "Відновлення України" – 10

За продовження загальної мобілізації:

  • "Слуга народу" – 197
  • "Європейська солідарність" – 21
  • "Батьківщина" – 14
  • "Платформа за життя та мир" – 18
  • "За майбутнє" – 11
  • "Голос" – 15
  • "Довіра" – 14
  • "Відновлення України" – 11

Це вже 17-те продовження дії цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Тепер відповідні документи мають підписати глава Верховної Ради Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський.

Мобілізація - це планове переведення економіки та Збройних сил України на функціонування в умовах воєнного стану або особливого періоду. Вона проводиться для відбиття зовнішньої агресії та забезпечення обороноздатності держави.

Мобілізація може бути загальною або частковою:

  • Загальна охоплює всю територію України.
  • Часткова здійснюється в окремих регіонах або може стосуватися окремих секторів економіки, військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Організація і порядок проведення мобілізації визначаються законом, актами президента України та Кабінету міністрів України.

З моменту оголошення мобілізації або введення воєнного стану в Україні чи в окремих її місцевостях настає особливий період. У цей час змінюється режим роботи економіки, органів влади, місцевого самоврядування, Збройних сил та інших структур.

Мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану.

Відповідно до статті 65 Конституції України, громадяни зобов’язані захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність. Під час мобілізації вони повинні:

  • з’являтися за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
  • проходити медичний огляд;
  • надавати будівлі, транспорт або інше майно для потреб Збройних сил з подальшим відшкодуванням вартості;
  • мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі;
  • повідомляти про зміну персональних даних;
  • дотримуватися вимог чинного законодавства про військовий облік.

Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку та не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані лише у визначених випадках:

  • якщо вони є офіцерами запасу;
  • якщо пройшли строкову військову службу.

Інші громадяни цієї вікової категорії можуть долучитися до війська добровільно, уклавши контракт.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони держави добровільно у воєнний час.

мобілізація, воєнний стан
