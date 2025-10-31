Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський продовжив в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію

114
Зеленський продовжив в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 14128 і № 14129, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів - з 5 листопада 2025 до 3 лютого 2026 року.

Відповідні позначки з’явилися в картках законопроєктів на сайті парламенту.

Нагадаємо, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Зеленський, мобілізація, воєнний стан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 31 октября 2025
Четверг, 30 октября 2025
Среда, 29 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023