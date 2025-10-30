ЦГЗ: За тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася на 2,7%, а на COVID-19 – на третину

В Україні з початку епідемічного сезону на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіло на 8,6% більше людей, ніж за аналогічний період торік, але за тиждень продовжилася тенденція зниження захворюваності - на 2,7%, у тому числі і на "ковід" - на третину.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ (ЦГЗ), пише УНН.

"За тиждень з 20 до 26 жовтня на ГРВІ захворіло 123 364 людини, з них 72 571 дитина. Летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19, не зареєстровано. Рівень захворюваності на ГРВІ знизився на 2,7% порівняно з попереднім тижнем", - повідомили у ЦГЗ.

Як зазначається, у Житомирській області зберігається перевищення епідемічного порогу низького рівня, водночас в інших регіонах України, як і раніше, спостерігається передепідемічний рівень.

"Захворюваність на COVID-19 теж продовжує знижуватися: за тиждень захворіли 1797 людей (на 36,3% менше, ніж тижнем раніше), через ускладнення від хвороби померли 8 людей, усі вони не були щеплені проти COVID-19", - ідеться у повідомленні.

Водночас вказано, що госпіталізовано було 2928 пацієнтів з ГРВІ, з них дітей - 1542.

"Вірус грипу типу А визначено у Харкові в одному зразку матеріалів, узятих у пацієнтів для тестування на респіраторну групу інфекцій", - зазначили у ЦГЗ.

Як і в попередні сезони, цього року в Україні, як повідомляється, циркулюють віруси грипу типів А та В.

"З початку епідсезону 29 вересня до 26 жовтня 2025 року в Україні на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 510 466 людей, що на 8,6% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років", - повідомили у ЦГЗ.