Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ЦГЗ: За тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася на 2,7%, а на COVID-19 – на третину

104

В Україні з початку епідемічного сезону на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіло на 8,6% більше людей, ніж за аналогічний період торік, але за тиждень продовжилася тенденція зниження захворюваності - на 2,7%, у тому числі і на "ковід" - на третину.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ (ЦГЗ), пише УНН.

"За тиждень з 20 до 26 жовтня на ГРВІ захворіло 123 364 людини, з них 72 571 дитина. Летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19, не зареєстровано. Рівень захворюваності на ГРВІ знизився на 2,7% порівняно з попереднім тижнем", - повідомили у ЦГЗ.

Як зазначається, у Житомирській області зберігається перевищення епідемічного порогу низького рівня, водночас в інших регіонах України, як і раніше, спостерігається передепідемічний рівень.

"Захворюваність на COVID-19 теж продовжує знижуватися: за тиждень захворіли 1797 людей (на 36,3% менше, ніж тижнем раніше), через ускладнення від хвороби померли 8 людей, усі вони не були щеплені проти COVID-19", - ідеться у повідомленні.

Водночас вказано, що госпіталізовано було 2928 пацієнтів з ГРВІ, з них дітей - 1542.

"Вірус грипу типу А визначено у Харкові в одному зразку матеріалів, узятих у пацієнтів для тестування на респіраторну групу інфекцій", - зазначили у ЦГЗ.

Як і в попередні сезони, цього року в Україні, як повідомляється, циркулюють віруси грипу типів А та В.

"З початку епідсезону 29 вересня до 26 жовтня 2025 року в Україні на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 510 466 людей, що на 8,6% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років", - повідомили у ЦГЗ.

МОЗ, ЦГЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 30 октября 2025
Среда, 29 октября 2025
Вторник, 28 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023