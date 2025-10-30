МОЗ: ЄС погодив виділення коштів на відновлення українських лікарень під свої гарантії

ЄС погодив виділення під свої гарантії близько 50 мільйонів євро для спільного проєкту МОЗ України та Світового банку на відновлення українських лікарень.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у середу, пише "Європейська правда".
Рішення було ухвалене під час п’ятого засідання Керівного комітету Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF). Кошти під гарантії ЄС будуть виділені для спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).
Орієнтовно 50 млн євро спрямують на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням.
Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.
Окремо під час засідання обговорили формат залучення коштів Чехії через у межах програми "Renovation and Modernization of Hospitals".
Станом на 1 жовтня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 489 об’єктів у складі 804 закладів охорони здоров’я. Із них 2 162 зазнали часткових пошкоджень, ще 327 зруйновані повністю.
Найбільших втрат зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Миколаївська області.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023