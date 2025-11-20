Войти

Буданов: Без втручання Трампа в України навряд чи є шанс зупинити бойові дії

Вікно можливостей для завершення війни росії проти України може з'явитися вже взимку, але без втручання США навряд чи є шанс на зупинення бойових дій. Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Ми наближатимемося до цього зимою, так скажу. Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть початок – середина лютого", – відповів він на запитання стосовно мирної угоди.

Але без втручання президента США Дональда Трампа в України навряд чи є шанс зупинити бойові дії. Буданов вважає, що дії американського лідера є максимально системними та послідовними.

ГУР, Буданов
