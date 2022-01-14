Разведка сообщила о подготовке провокаций российскими спецслужбами

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины предупреждают о готовящихся со стороны российских спецслужб провокациях против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину.

«В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям. По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доказано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н.п. Колбасна (артсоставы оперативной группы войск РФ). Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не приходились, но было отмечено готовность личного состава „по первой команде“ выполнять задания по назначению», — говорится в сообщении в Facebook.

В ГУР отметили, что на сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменялись, но командирам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.