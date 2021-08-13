ГУР сообщило об обстреле нетрезвым российским наемником на Донбассе своих же товарищей

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о совершении российским наемником на Донбассе преступления, в результате которого погибло семь человек, трое из которых — гражданские лица.

«На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса т.н. „ДНР“ после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек — четыре наемника и трое местных жителей», — говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины в пятницу.

В нем отмечается, что в данный момент Цуприка разыскивают. Это также якобы подтверждают перехваченные украинскими разведчиками переговоры российских наемников.