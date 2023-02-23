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Буданов назвав три найбільші поразки України

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Буданов назвав три найбільші поразки України

Головними поразками України у війні є втрата Сіверськодонецька, прорив ворогом лінії фронту в районі Волновахи та стратегічно окупація українських територій у 2014 році.

Водночас більшість провалів вдалось виправити. Про це заявив керівник Головного управління воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Forbes.

"Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені", – сказав він.

Що стосується найголовніших перемог, то ними Буданов вважає відкидання ворога з Київського напрямку, контрнаступ на Харківському напрямку та повернення контролю над Херсоном.

Керівник ГУР також додав, що головним завданням він бачить створення зони безпеки навколо українського кордону.

Зокрема оптимальним, на думку Буданова, є встановлення 40-кілометрової зони вздовж кордону з РФ для можливості контролювати ситуацію.

Крім цього, Буданов розповів, що вирішальні бої в Україні триватимуть із середини до кінця весни. Саме тоді буде переломний момент війни.

Він також провів футбольну аналогію, говорячи про терміни закінчення війни. За словами Буданова, зараз "рахунок 1:1, а хвилина матчу 70-а".

Керівник ГУР наголосив, що це його суб'єктивне бачення, й назвав три причини, чому українці зуміли вистояти.

ГУР, Буданов
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