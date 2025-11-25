Зеленський: Свириденко разом із депутатами узгодить кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції, це обговорювалися на зустрічі з фракцією "Слуга народу".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з урядовцями.

"Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня", - написав Зеленський у телеграм-каналі.