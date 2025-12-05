48% опитаних європейців вважають Трампа "ворогом Європи", - дослідження

Майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з результатами дослідження, яке провели у дев’яти європейських країн, майже 48% опитаних назвали Трампа відверто ворожою фігурою.

Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі - у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

Дослідники зазначають, що сприйняття "трампізму" як загрози зростає, а кількість тих, хто бачить у ньому нейтральну позицію, порівняно з кінцем 2024 року зменшується.

Попри це, європейці все ж визнають важливість відносин зі США: майже половина респондентів (48%) вважає, що ЄС у відносинах з Вашингтоном має обирати позицію компромісу.

Дослідження також показало, що 51% опитаних оцінюють ризик відкритої війни з росією у найближчі роки як високий, а 18% - як дуже високий. Найбільше побоювань зафіксовано у Польщі - 77%.

Для порівняння, у Франції цей показник становить 54%, у Німеччині - 51%, у Португалії - 39%, в Італії - 34%.

Відчуття вразливості переважає й щодо обороноздатності: 69% учасників опитування вважають, що їхня країна недостатньо готова захиститися від можливої агресії.

Найвищий рівень впевненості продемонстрували французи - 44%, утім це все одно меншість. У Польщі недовіру до оборонних можливостей висловили 58%.

Через широку палітру загроз - від військових та енергетичних до технологічних - лише 12% респондентів сказали, що не відчувають особливої небезпеки.

Найпоширенішими страхами стали цифрова та технологічна безпека (28%), а також військова загроза (25%). При цьому 69% опитаних очікують, що ЄС має відігравати активну захисну роль.

Підтримка членства в ЄС залишається стабільно високою: 74% респондентів хочуть, щоб їхня країна залишалася в Євросоюзі.

Найбільше прихильників - у Португалії (90%) та Іспанії (89%), найменше - у Польщі (68%) та Франції (61%).

П’ять років після Brexit більшість європейців вважає вихід Великої Британії з ЄС негативним рішенням: 63% оцінюють його як таке, що зашкодило країні, і лише 19% бачать у ньому позитив.