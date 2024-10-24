Ляшко: МОЗ робить усе можливе, щоб МСЕК з 1 січня припинили функціонування

Міністерство охорони здоров'я робить усе можливе, щоб Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з 1 січня припинили функціонування і їхні функції перейшли до кластерних і надкластерних лікарень, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми робимо все можливе, щоб на 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії, як окремі юридичні особи, призупинили своє функціонування. Їхню функцію ми передаємо в кластерні та надкластерні лікарні", - сказав він на брифінгу в середу.

Міністр уточнив, що цю реформу відомство планувало провести протягом 2025 року, однак порушення, виявлені під час перевірок роботи МСЕК, "змусили прискорити цей процес". Він додав, що МОЗ визначило в кожному регіоні відповідні лікарні.

Ляшко зазначив, що "до кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК".

"Окремо вже було внесено зміни до 11 нормативно-правових актів. Із них одним із ключових - це зобов'язання декларування керівниками та членами МСЕК своїх доходів. За цим має стежити НАЗК, щоб побачити, якщо є незаконно набуті доходи", - сказав він.

Нагадаємо, за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, а президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всієї системи МСЕК після викриття випадків масового встановлення фіктивної інвалідності державним службовцям, зокрема, працівникам прокуратури. Ляшко за підсумками засідання РНБО 22 жовтня повідомив про звільнення голови Центральної МСЕК, Українського ДНДІ медико-соціальних проблем інвалідності, НДІ реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького НМУ, а також працівників МОЗ, які відповідали за напрям МСЕК.

МОЗ із минулого року провело три раунди перехресних перевірок, під час яких було переглянуто понад 90 тис. медико-експертних справ, опрацьовано приблизно 19 тис. справ, 3 тис. справ направлено на повторну експертизу.