Как выбрать самый выгодный заем в МФО

Кредит стал для населения обычной темой — на приобретение недвижимости, на крупные покупки, на путешествия, глобальные события можно взять деньги в банке. Но оформление требует много времени и бумажной волокиты. Поэтому если вам нужна не очень крупная сумма и желательно побыстрее, то лучше обратиться в микрофинансовую организацию (МФО). Здесь практически не бывает отказов, оформление займа занимает минимум времени (до 15 минут).
Есть ряд МФО, где кредит можно взять под 0%. Условия для такого займа:
Такой вид кредита МФО практикуют для привлечения клиентов. При оформлении нужны данные паспорта клиента, идентификационный налоговый номер, наличие банковской карты и активный номер телефона. Следует помнить, что выдача кредитов без процентов запрещена законом, поэтому то, что называется "кредитом под 0%" на самом деле оформляется с процентной ставкой 0,01%. Срок погашения обычно составляет от 10 до 35 дней.
Существует ряд МФО, в которых заем может выбрать и взять без отказа любой гражданин Украины, достигший 18 лет, независимо от плохой кредитной истории, без предоставления справок о доходах или подтверждения трудоустройства. МФО не интересует ваш уровень дохода, цели использования кредита. Получить денежные средства можно наличными или на банковскую карту.
Условия предоставления займа в разных МФО отличаются. Чтобы найти наиболее выгодные, не надо обзванивать множество компаний или ездить к ним, достаточно обратиться к ресурсу "Єврокредит", где собраны предложения более сорока МФО. Вы можете сортировать компании по рейтингу, процентной ставке, по количеству отзывов. Также разнятся условия в сумме выдачи займа, процентной ставке, срокам погашения.
Здесь же на сайте есть калькулятор, где можно рассчитать выгоду займа. Нужно просто ввести сумму, какую вы хотите взять, срок, в какой предполагается вернуть кредит. Вам будет показано определенное количество предложений, из которых вы выберете наиболее подходящее и отправите туда заявку.
На сервисе займы разделены по категориям:
Вы можете отправить заявку сразу в несколько МФО. После подписания электронного договора деньги тут же будут перечислены вам на карту.
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