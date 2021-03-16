Советы по выбору цемента для стяжки пола

Если вы хотя бы раз в жизни сталкивались с капитальным ремонтом, то наверняка знаете, что выравнивание стен и потолка — это самый затратный процесс. Причем как в моральном, физическом, так и в финансовом плане. Сложнее всего приходится с полом, потому что вам нужно добиться идеально гладкой поверхности и поднять ее на заданный уровень. Для выравнивания используются цементно-песчаные или бетонные стяжки. Мы подготовили пару советов по выбору цемента, чтобы вам было проще сориентироваться, с чего начать.

Цемент какой марки использовать для стяжки пола?

В 90% случаев для строительных и строительно-ремонтных работ используется портландцемент марки М400. Цифры в маркировке означают степень нагрузки, которую может воспринимать материал после затвердевания (усилие до 40 МПа). Если вы хотите купить цемент М400, обратите внимание на количество минеральных добавок в нем. После марки в обозначении всегда идет буква «Д» и число. Примеры:

М400 Д0. Это материал, состоящий только из клинкера. Минеральных добавок в нем нет.

М400 Д4. Количество минеральных добавок может доходить до 4 %.

Эта маркировка привычна для многих строителей, так как регламентируется старым ГОСТом. Новая маркировка ЦЕМ с римскими цифрами не так популярна, поэтому производители цемента маркируют и так, и так.

Общие рекомендации при выборе цемента для стяжки

Во-первых, покупайте материал только в проверенных магазинах, где соблюдаются все требования по хранению и транспортировке. Мы рекомендуем компанию https://bud-kiev.com.ua/ru/, она давно на рынке и успела завоевать положительную репутацию у тысяч клиентов. Насыпная плотность свежего цемента составляет 1000-1200 кг/м3, но если хранить его неправильно, она возрастает до 1700 кг/м3 и более. Мы рекомендуем приобретать фасованный материал, так как на нем указана дата фасовки. С насыпным цементом куда сложнее сориентироваться. Содержимое мешков должно быть мягким на ощупь, без комков, а упаковка целой. Учитывайте тот факт, что даже при правильном хранении цемент каждые 3 месяца теряет около 15 % первоначальных рабочих характеристик. То есть чем позднее он выпущен, тем лучше. Старайтесь покупать максимально свежий цемент, он для стяжки пола подходит идеально. Если же вам приходится использовать долго, но правильно хранившийся материал, его процентное содержание в строительном растворе или смеси обязательно увеличьте на 15-20 %.