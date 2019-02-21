Недолюстрировали: кто управляет Госгеонедрами

Государственная служба геологии и недр Украины не имеет полноценного руководителя с 2015 года. До сих пор службой руководили «исполняющие обязанности» Олег Кирилюк и Николай Фощий, которых в 2017 незаконно назначили на эти должности. Только 2 года спустя суд отменил результаты конкурса, на котором их избрали первым заместителем и заместителем председателя Госгеонедр.

Николая Фощия, которого в сентябре поймали на взятке за содействие получения лицензии на добычу полезных ископаемых, Кабмин отстранил от должности еще в декабре. Олег Кирилюк, и.о. председателя этой службы, одиозный чиновник, который, придя к власти, едва ли не сразу выдал 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине скандальной компании «Голден Деррик» олигарха Павла Фукса.

И вот в декабре Седьмой апелляционный административный суд в Виннице вынес решение отменить результаты конкурса, на котором Кирилюк и Фощия были избраны первым заместителем и заместителем председателя Госгеонедр. На дворе февраль 2019-го. С момента постановления суда прошло больше месяца, а Кирилюк и Фощий продолжают управлять службой.

Почему суд признал конкурс незаконным? Выявили ряд грубых нарушений во время его проведения, а Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы не выполнила ту функцию, которую требует от нее законодательство как от субъекта властных полномочий.

Во-первых, участники конкурса пользовались телефонами, фотографировали монитор с задачей и пересылали сообщения. Более того, члены комиссии, а также представитель государственного органа, в котором был объявлен конкурс, отсутствовали в аудиториях во время голосования. Что интересно, несмотря на свое отсутствие, высокие баллы определенным кандидатам они поставили. Каким образом ставились их оценки? Напомним, что заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Кроме этого, при решении ситуативных задач некоторые претенденты имели возможность выходить из аудитории.

«Оценив вышеуказанные обстоятельства и доказательства в их совокупности, в соответствии с ст.86 КАС Украины, судебная коллегия считает, что конкурс на занятие вакантных должностей первого заместителя и заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины состоялся без соблюдения принципов прозрачности, объективности, равенства доступа к государственной службе и с существенными нарушениями условий его проведения», — говорится в постановлении суда.

Судьи также проанализировали ряд видео, которые снимались комиссией, общественными организациями и представителями «Радио Свобода» во время конкурса на заместителей председателя Госгеонедр. Записи четко свидетельствуют, что комиссия была политически ангажированный.

К примеру есть кадры, где Николай Фощий откровенно рассказывает об уголовных делах против него во время собеседования, говорит «за жизнь», а не о работе.

Все эти факторы свидетельствуют о том, что конкурс был проведен не в строгом соответствии с законом, следовательно Кирилюка и Фощия выбрали руководителями службы незаконно.

Суд отменил решение Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на занятие вакантных должностей первого заместителя и заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия, а именно 27 декабря 2018.

«Недолюстрованные» чиновники времен прошлой власти

За обоими чиновниками тянется долгий коррупционный шлейф. Олег Кирилюк, бывший скандальный регионал, экс-руководитель Житомирской Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК). На той должности он неоднократно выносил решения, которые впоследствии были обжалованы в судах и его действия признавали неправомерными.

В 2014 году губернатор Житомирщины Сидор Кизин хотел пристроить товарища на должность руководителя территориального управления Госгорпромнадзора в Житомирской области, однако местные активисты устроили протесты и не позволили этого.

Когда Кирилюк подавался на заместителя председателя Госгеокадастра, бизнесмены Житомира опасались, что экс-регионал поставит их на «счетчик». А местные активисты «Автомайдана» писали письма Гройсману, где указывали, что Кирилюк должно быть люстрован, а не назначен на высокую должность. В этом же письме указывалось, что Кирилюк довел до банкротства ОАО «Червоненский сахарник», нанимал «титушок», которых натравливал на борцов со скандальным строительством «АТБ» в Житомире.

Свою работу руководителем Госгеонедр, Крилюк начал с не менее громких скандалов. В 2017 году он выдал 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине компании олигарха российского происхождения Павла Фукса «Ист Юроуп Петролеум». Что самое абсурдное, стратегические лицензии на добычу газа выдавались этой фирме тогда, когда «Укргаздобыча» и ряд других крупных украинских компаний не могли добиться продления действия собственных лицензий на добычу газа. Проблема с выдачей лицензий продолжается до сих пор.

По данным информационно-аналитической системы YouControl, «Ист Юроуп Петролеум» создали на базе компании компании «Голден Деррик». В 2011 году последней на внеконкурсной основе было выдано более 20 спецразрешений на пользование недрами. «Голден Деррик» была лишена специальных разрешений в 2014 году. Однако, после судебных обжалований в 2016-2017 годах компания вернула себе право на разработку газовых месторождений. В 2018 году государственная компания НАК «Надра Украины» отказалась от своей доли в уставном капитала «Ист Юроуп Петролеум» в пользу структур приближенных к Павлу Фуксу.

Долгую коррупционную биографию имеет и заместитель председателя Госгеонадр Николай Фощий. Фощия, за 10 дней до решения суда отстранили от работы, вероятно из-за скандала с получением взятки в размере трех тысяч долларов в сентябре прошлого года.

Ранее одиозный чиновник работал гендиректором ГП «Южукргеология», и был уволен после того, как аудитор обнаружил нерациональное использование предприятием госсредств, многомиллионные задолженности по выплате зарплат работникам и доведения предприятия до банкротства.

Более того, Фощия обвиняли в нарушении антикоррупционного законодательства и в ряде других преступлений — таким образом скандальный чиновник стал фигурировать в уголовных процессах, в которых до сих пор ведется расследование.

Как отреагирует Кабмин

Суд подтвердил соответствующим судебным решением незаконностьконкурса, на котором выбрали Кирилюка и Фощия. Логичный вопрос заключается в том, являются ли законными решения, принятые этими чиновники в течение последних двух лет?

Правительство было участником судебного процесса по Кирилюку и Фощию. Будет ли Кабмин реагировать на указанное судебное решение и объявлять повторный конкурс? Решение за правительством.

Источник