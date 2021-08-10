Госгеонедр лишила структуру Фирташа лицензии на месторождение титана

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины лишила ООО «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (МГОК), входящего в титановый бизнес Group DF Фирташа, права на специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд.

Согласно приказу Госгеонедр ведомство приняло такое решение на основании информации от правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине.

Приказ датируется 4 августа 2021 года. При этом к приказу прилагаются письма от Службы безопасности Украины, Нацполиции и Госслужбы финмониторинга.

В свою очередь департамент корпоративных коммуникаций Group DF во вторник распространил официальное заявление о намерении обжаловать в суде данное решение Госгеонадра.