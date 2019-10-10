Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

4 октября парламент утвердил Программу деятельности Кабинета министров. Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.

Одно дело заявить о намерениях, а другое написать подобный план выполнения этих целей. Можно действовать и без детального плана. Но, во-первых, в демократическом государстве, таком как Украина, находящемся в состоянии радикальной трансформации внутриполитической и экономической жизни, это будет неправильно. Во-вторых, наличие такого документа дисциплинирует и исполнителей, и народные массы. Поскольку Правительство не сможет достичь своих целей в случае, если народ не поддержит его программу.

Перейду к деталям. Во введении Программы Правительства (далее — Программа) есть только небольшое упоминание сути экономической политики, которая будет им проводиться. Авторы Программы считают, что Украине необходим стремительный инклюзивный рост, который произойдет благодаря расширению экономической свободы и созданию равных правил для всех. И это приведет, по их мнению, к тому, что мы сможем получить иностранные инвестиции, которые будут способствовать увеличению деловой активности и повышению производительности труда. Фундаментом позитивных изменений в экономике станет качество человеческого капитала, который определяется культурой и образованием.

Таким образом, первое, что авторы Программы утверждают — главным фактором роста страны станет приход в страну иностранных инвестиций. Но это не инклюзивный (эндогенный) фактор, как написано в программе, а, как принято считать в мировой экономической науке, — экзогенный фактор. Такой рост принято называть солоуианским, в честь лауреата Нобелевской премии Роберта Солоу, который подробно описал этот вид роста.

Второе, что утверждают авторы Программы, это то, что качество человеческих ресурсов в Украине должно способствовать, прежде всего, привлечению иностранных инвестиций. Получается, что мы прежде всего заботимся о деятельности иностранных компаний в Украине, а не о развитии своего национального производителя? Тогда мы изначально закладываем неравные конкурентные условия для соревнования между украинскими и иностранными компаниями. Потому что иностранные компании и технологически совершеннее наших, и имеют гораздо больше возможностей для доступа на рынки капитала.

Кроме того, в программе не указано, каким образом будет достигаться рост, связанный с увеличением внешней и внутренней торговли (смитианский), и обусловленный технологическими изменениями (шумпетерианский). Сейчас практически все страны обеспокоены тем, как они будут выглядеть в условиях четвертой промышленной революции. Мы же, похоже, не собираемся заниматься развитием технологий и спускаем эту проблему в стихию рынка. Развитие технологий — забота только предпринимателей, а государство лишь наблюдает за этим процессом, так считают авторы программы.

Во введении Программы сказано о необходимости стимулирования экономики (но без конкретики), и о том, что на эти цели будет расходуется до 70% новых поступлений средств в госбюджет. Причем авторы Программы уверены, что инклюзивный (эндогенный) рост в экономике Украины будет, и это станет основным источником денежных поступлений в государственный бюджет — 1% инклюзивного роста, утверждают авторы программы, даст 15 млрд. гривен поступлений в бюджет. Что здесь не так? Экономический рост является желаемым результатом усилий государства. Однако, этот рост может быть, а может и не быть — такое часто бывало в истории экономики даже при лучших правительственных программах. Или рост может быть недостаточным. Украина потому и является одной из беднейших стран Европы, потому что мы до сих пор не росли так, как, например, экономика нашего соседа Польши (стартовали в начале 1990-х годов примерно с одной позиции). Вот это и является нашей проблемой. Кстати, все предыдущие Правительства также пытались достигать высоких темпов долгосрочного роста украинской экономики, при том, что у них это не очень получалось. Поэтому непонятно, как дерегулирование экономики, на котором делают акцент авторы Программы, радикально изменит правила игры, и почему мы станем сразу расти, скажем, на 5-7% в год. При том, что мы говорим о стабильном росте в течение нескольких лет подряд — 40% за 5 лет.

Таких примеров экономического роста в мире очень мало, и, как правило, это примеры развивающихся стран, которые проводят жесткие меры промышленной политики. Сосредоточены эти страны преимущественно в Восточной Азии («азиатские тигры»). Нет примеров быстрого и устойчивого роста стран, которые всего лишь дерегулировали свою экономику. Мы же, как следует из Программы, не собираемся заниматься промышленной политикой в стиле «азиатских тигров». Откуда тогда такие темпы роста?

О каком стимулировании экономики говорят авторы Программы, если мы рассчитываем на инклюзивный (эндогенный) рост украинской экономики? Кого и как будут стимулировать, в результате каких мер? И как это согласуется с либертарианской направленностью Программы? Ведь стимулирование производителей в наборе либертарианских методов управления экономикой является нонсенсом. «Австрийская» теория экономики, которая является одной из основ той либертарианской доктрины, исповедуемой Правительство, не допускает финансовое стимулирование экономических агентов. Таким образом, авторы Программы не совсем четко понимают природу либертарианской доктрины, поэтому у них и противоречивый набор выбранных методов достижения экономического роста.

Программа заявляет о масштабном росте украинской инфраструктуры. Будет отремонтировано 24 000 км дорог, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов. Однако не сказано о том, откуда на это возьмутся деньги? Мы знаем о масштабном строительстве инфраструктуры, например, в ОАЭ и в Китае. В первом случае деньги берутся с обильной нефтяной ренты, во втором — за счет того, что Китай стал мировой фабрикой и деньги получает от продажи своей конкурентоспособной продукции на мировых рынках. Где возьмем эти деньги мы?

В Программе заявлено, что мы получим 50 млрд. долл. иностранных инвестиций. Как это можно знать наверняка? Получается, что мы рассчитываем на строительство вышеуказанных объектов, предполагая, что обязательно получим деньги от международных инвесторов. А если не получим? Ведь мы знаем, что далеко не все страны в мире являются инвестиционно привлекательными. В Боливии, например, международные инвесторы не спешат строить современную инфраструктуру. А в Китай приходили прямые иностранные инвестиции потому, что в КНР сочетаются образованный персонал и его готовность работать по 12 часов в день за невысокую зарплату, это стало привлекательным для иностранных инвесторов. Которые поэтому и размещали там свои предприятия в 1980-1990-х годах. У нас же совсем другая ситуация. Многие наши квалифицированных работников уже покинули страну. И мало кто из украинцев будет работать по 12 часов в день (это нарушение нашего трудового законодательства). Почему тогда к нам придут прямые инвестиции в заявленном Программой объеме?

В разделе 7 Программы (Министерство экономики) есть утверждение, что за счет «уменьшения барьеров для экспорта украинских товаров и услуг» наш экспорт увеличится в два раза. Правда, не указано за какой период произойдет увеличение экспорта в два раза. Но как такое можно знать наверняка? Ведь мы сегодня торгуем в основном сырьем. Увеличение экспорта сырья в два раза вызывает большие сомнения. Также вызывает сомнение то, что мы вскоре сможем увеличить экспорт за счет увеличения доли продукции высоких переделов. У нас сегодня нет продукции, которая могла бы быть конкурентной на мировых рынках. И создание такой продукции занимает не 5 лет, а больше.

В целом Программа правительства скорее представляет собой набор утверждений «за все хорошее против всего плохого», и не носит конкретного характера. Невозможно в целом понять из программы, как и за счет каких средств и в какие сроки будет достигнуто то, что в ней утверждается. Не написано, например, то, что прирост нашего экспорта сегодня возможен только за счет роста технологической продукции, так как прирост экспорта сырья возможен только в небольшой степени, к тому же мы уже находимся на пределе своих производственных возможностей в производстве сельхозпродукции, исходя из существующей сегодня технологической парадигмы.

Не написано в Программе о том, что, учитывая нынешнее состояние нашего технологического развития, мы можем расти только за счет привлечения иностранных инвестиций в сбор продукции. Можно конечно, развивать и свое технологическое производство, но это меры промышленной политики и они фундаментально противоречат либертарианской направленности Кабинета министров. И мы должны предложить что-то экстраординарное иностранцам, чтобы они захотели открыть сборочные производства у нас, а не в странах Центральной Европы? Не написано, что для этого нам надо поднимать среднетехническое образование в стране, поскольку для сборки станков и автомобилей у нас в стране нужны не ученые, а мастера и высококвалифицированные рабочие. Это реалистичные методы повышения темпов экономического роста. Если мы не станем реалистами, то и все наши прекрасные пожелания так и останутся только пожеланиями, которые никогда не воплотятся в жизнь. Нужно создавать для них специальные условия, предусмотренные современной экономической наукой.

Как бенчмарк (образец для применения, ориентир) для правительства предлагаю ему воспользоваться теорией Нобелевского лауреата Пола Ромера и теорией Филиппа Агийона. Они подробно описывают, как развивающимся странам в современную эпоху сокращать отставание от развитых стран за счет именно инклюзивных (эндогенных) методов управления экономикой, а не за счет экзогенных. Некоторые из этих путей я описал в предыдущем абзаце, добавлю еще.

Агийон пишет, что процесс инноваций сильно зависит от положения страны касательно «технологической границы», то есть того, где она находится по отношению к мировому технологическому уровню. Страна, которая находится на краю технологической границы, вынуждена изобретать новые технологии чтобы расти. А развивающиеся страны, такие как Украина, могут просто производить (копировать) то, что уже изобретено в других странах. Увеличивая, таким образом, свою производительность и, следовательно, ускоряя экономический рост. Копирование и изобретение новых продуктов требуют различных видов образования. При имитации наиболее важно прикладное техническое образование, главным образом среднетехническое.

Ромер описывает более продвинутую стадию, к которой приходит страна путем копирование технологической продукции. Технологические национальные монополии, защищенные государственной политикой (патентное право, например), создающие уникальные продукты, приводят страну, уже растущую хорошими темпами, к устойчивому экономическому росту.

Таким образом, устойчивым может быть только эндогенное технологическое развитие — сначала «изобретено не тут» (по Агийону), затем, после подхода к краю технологической границы, через фундаментальные научные исследования и НИОКР к самостоятельному производству уникальных технологических продуктов.

Но в том и в другом случае для экономического роста упор нужно делать на развитии внутренних эндогенных факторов, а именно на развитии национального технологического производства, а не на экзогенных факторах (только внешние инвестиции), которые могут привести к какому-то краткосрочному всплеску экономического роста. Но после того как они уйдут, страна остается «у разбитого корыта».

И еще одна идея для правительства — нам сегодня нужно не разрушать монополии, а заставлять их переходить от экстенсивного развития к интенсивному технологического развитияю как это делали, например, в свое время в Южной Корее. Через подражание (копирование) переходить к производству уникальных продуктов. Мы это уже в 1960-е годы проходили, причем довольно успешно. Нужно просто повторить.

Программа правительства требует дальнейшего совершенствования. И это нормально — постоянно дополнять документ. Главное, что она у правительства есть. А идеальных программ не бывает. Думаю, Правительство в ходе дальнейшей доработки документа будет привлекать компетентную экспертизу, теоретиков и, главное, практиков. Тех, кто однажды похожее уже делал. Конечно, если Правительство действительно хочет достичь тех показателей, о которых оно заявило в своей программе.

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