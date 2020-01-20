Зеленский обсудил со спецпредставителем Ирана передачу черных ящиков сбитого Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, прибывшим в Киев, и обсудил вопрос передачи бортовых самописцев сбитого пассажирского самолета. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы», — сказано в сообщении.

По информации офиса, Украина ожидает приезда группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Киева для расшифровки черных ящиков. «Стороны договорились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину», — также отмечено в сообщении.

Кроме того, Зеленский заявил о том, что все договоренности с президентом Ирана «в основном были выполнены», сообщили в офисе. При этом уточняется, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, идентификации тел граждан Украины и их возвращении на родину.

Ранее в понедельник глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского лайнера. Накануне он заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы. Как сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, Тегеран направил в Киев министра дорог и городского развития Мохаммада Эслами с письмом президента Ирана Хасана Роухани Зеленскому по поводу крушения Boeing.