Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать — больше на спекуляции масок, лекарств и оборудования или на росте цен на продуктах и предметах первой необходимости, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить, первые в истории Украины, успешные аресты и открытия уголовных дел на наиболее одиозных представителей прошлого и нынешнего режима власти — от бывшего президента-олигарха неуловимого Порошенко до членов бывшего Кабмина Гончарука и их советников-коррупционеров.

Заодно, Генпрокурору Украины Венедиктовой, не смотря на политической и бюрократическое, сопротивление, предстоит устроить настоящий «прокурорский контроль» за вялой и имитационной деятельностью госчиновников и министров нынешнего правительства Украины по борьбе с эпидемией, за жизни граждан Украины.

Теперь мало издать грозный постановление по борьбе с эпидемией коронавируса и отчитаться об этом в СМИ, надо научить или приучить чиновников его выполнять, а не использовать в своих интересах или имитировать бурную деятельность.

Кроме жертв эпидемии коронавируса среди населения Украины, в конечном счете, больше всего должна «пострадать» огромная армия украинских чиновников, которая не привыкла что-то делать для населения без угрозы сверху или корыстного интереса.