Как долго Украине хватит золотовалютных резервов

Международные резервы НБУ включают в себя валюту, которая принадлежит Центральному банку и Правительству.

Международные резервы еще называют золотовалютными резервами, однако доля драгоценных металлов в них незначительна.

Размер международных резервов является одним из важнейших макроэкономических показателей страны, поскольку показывает, как долго страна может держаться на плаву в период серьезного экономического кризиса.

В первую очередь, важно соотношение размера международных резервов к объемам будущего импорта товаров в страну.

По стандартам Международного валютного фонда, минимальный критический уровень валютных резервов страны должен быть равен объему трехмесячного импорта в долларовом эквиваленте. И чем выше резервы страны находятся от этого уровня, тем больше у нее запас прочности и тем надежнее ее валюта.

Еще одним важным показателем является объем чистых резервов. Он показывает размер международных резервов Национального банка без учета кредитных средств, полученных от международных финансовых институтов, например МВФ. В начале марта размер чистых международных резервов НБУ составлял $ 17,3 млрд.

Что происходит с международными валютными резервами НБУ

В феврале на валютном рынке было спокойно, нерезиденты и экспортеры продавали доллар на межбанке, а НБУ, для сдерживания темпов укрепления гривны, выкупал излишки валюты в свои международные резервы. Так, в прошлом месяце на межбанке Нацбанк выкупил в резервы более чем на $700 млн. В целом в начале марта золотовалютные резервы Национального банка составили $ 26,6 млрд.

Однако в начале марта, на фоне новостей о стремительном распространении коронавирусной инфекции COVID-19 по Европе и обвале цен на нефть, спрос на валюту в Украине стремительно вырос. Бизнес, напуганный приближением кризиса, резко нарастил спрос на валюту. В то же время нерезиденты спешили конвертировать в валюту гривну от проданных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), или полученных в Украине дивидендов, для вывода валюты за границу.

Для сглаживания курсовых пиков, и чтобы не допустить стремительной девальвации гривны, Национальный банк с начала марта ежедневно выходит на межбанковский рынок с интервенциями и продает сотни миллионов долларов из своих резервов.

В результате этих интервенций, объем проданной валюты из резервов НБУ 2-19 марта составил $2,18 млрд. Таким образом, объем золотовалютных резервов НБУ за неполный месяц сократился с $26,6 млрд. до $24,4 млрд.

Продажа валюты НБУ на межбанке не остановила девальвацию гривны: с начала марта официальный курс гривны к доллару США опустился на 3,3 грн, до 27,8 грн/$.

Однако Национальный банк публично заявляет, что не ставит перед собой цель остановить падение гривны любой ценой. Его цель — сглаживание резкого падения курса вниз. И для этого, как заявляет НБУ, у него есть достаточно резервов.

Но на сколько Нацбанку реально хватит золотовалютных резервов при сохранении сегодняшнего темпа продажи им валюты на межбанковском рынке?

Достаточно ли в Украине валютных резервов

Для того, чтобы понять, на какой период Украине хватит ее валютных резервов мы решили сделать прогноз на основе среднего месячного объема импорта товаров в Украину в 2019 году.

Общий объем импорта товаров в Украину в прошлом году составил $60,8 млрд. или в среднем $5,1 млрд. ежемесячно. То есть, если предположить, что в ближайшие три месяца объем импорта товаров в Украину будет плюс-минус на уровне среднемесячного импорта за 2019, то минимальный объем резервов Нацбанка должен быть на уровне $15,3 млрд.

В то же время, пока у НБУ на $9,12 млрд. резервов больше минимально необходимого уровня. А весь объем международных валютных резервов НБУ покрывает почти пять месяцев будущего импорта товаров в Украину, если он будет на уровне $5,1 млрд. в месяц.

Сейчас Нацбанк для сдерживания резкого падения курса гривны, вызванного паникой от распространения по миру коронавирусной инфекции, ежедневно продает на межбанке $200-300 млн из валютных резервов. Только с 2 по 19 марта объем международных резервов НБУ уменьшился на $2,18 млрд. При этом среднедневной объем интервенций Нацбанка за этот период составил $ 180 млн.

При сохранении такого темпа для поддержки гривны и удовлетворения спроса на валюту НБУ хватит международных валютных резервов, размер которых сейчас находится на уровне $24,4 млрд. на 137 банковских дней, или на 4,5 месяца. Однако, если Нацбанк будет ежедневно продавать на межбанке по $250 млн, то резервов Украины хватит на 100 рабочих дней. Если продавать по $300 млн, то резервов хватит на 82 дня, или на 2,7 месяца.

Из чего состоят валютные резервы

Международные резервы Национального банка — это не «супер защищенное хранилище», где находится почти $25 млрд. Это сумма активов, состоящих из валюты, монетарного золота и ценных бумаг.

Так, в начале марта международные резервы Национального банка Украины имели следующую структуру: 10% (или $2,76 млрд) — наличные, депозиты и корсчета в других банках, 5% (или $1,34 млрд) — монетарное золото, 84,6% (или $ 22,5 млрд) — ценные бумаги.

Как видим, почти 90% международных резервов НБУ, из которых он продает валюту для сдерживания паники на межбанке, составляют ценные бумаги, стоимость которых также пока снижается из-за обвала на мировых финансовых рынках.

В основном в резервах НБУ находятся государственные облигации США с рейтингом ААА. До экономического кризиса они считались самым надежным инструментом сохранения денег от обесценивания.

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