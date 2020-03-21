Как долго Украине хватит золотовалютных резервов

Международные резервы НБУ включают в себя валюту, которая принадлежит Центральному банку и Правительству.
Международные резервы еще называют золотовалютными резервами, однако доля драгоценных металлов в них незначительна.
Размер международных резервов является одним из важнейших макроэкономических показателей страны, поскольку показывает, как долго страна может держаться на плаву в период серьезного экономического кризиса.
В первую очередь, важно соотношение размера международных резервов к объемам будущего импорта товаров в страну.
По стандартам Международного валютного фонда, минимальный критический уровень валютных резервов страны должен быть равен объему трехмесячного импорта в долларовом эквиваленте. И чем выше резервы страны находятся от этого уровня, тем больше у нее запас прочности и тем надежнее ее валюта.
Еще одним важным показателем является объем чистых резервов. Он показывает размер международных резервов Национального банка без учета кредитных средств, полученных от международных финансовых институтов, например МВФ. В начале марта размер чистых международных резервов НБУ составлял $ 17,3 млрд.
В феврале на валютном рынке было спокойно, нерезиденты и экспортеры продавали доллар на межбанке, а НБУ, для сдерживания темпов укрепления гривны, выкупал излишки валюты в свои международные резервы. Так, в прошлом месяце на межбанке Нацбанк выкупил в резервы более чем на $700 млн. В целом в начале марта золотовалютные резервы Национального банка составили $ 26,6 млрд.
Однако в начале марта, на фоне новостей о стремительном распространении коронавирусной инфекции COVID-19 по Европе и обвале цен на нефть, спрос на валюту в Украине стремительно вырос. Бизнес, напуганный приближением кризиса, резко нарастил спрос на валюту. В то же время нерезиденты спешили конвертировать в валюту гривну от проданных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), или полученных в Украине дивидендов, для вывода валюты за границу.
Для сглаживания курсовых пиков, и чтобы не допустить стремительной девальвации гривны, Национальный банк с начала марта ежедневно выходит на межбанковский рынок с интервенциями и продает сотни миллионов долларов из своих резервов.
В результате этих интервенций, объем проданной валюты из резервов НБУ 2-19 марта составил $2,18 млрд. Таким образом, объем золотовалютных резервов НБУ за неполный месяц сократился с $26,6 млрд. до $24,4 млрд.
Продажа валюты НБУ на межбанке не остановила девальвацию гривны: с начала марта официальный курс гривны к доллару США опустился на 3,3 грн, до 27,8 грн/$.
Однако Национальный банк публично заявляет, что не ставит перед собой цель остановить падение гривны любой ценой. Его цель — сглаживание резкого падения курса вниз. И для этого, как заявляет НБУ, у него есть достаточно резервов.
Но на сколько Нацбанку реально хватит золотовалютных резервов при сохранении сегодняшнего темпа продажи им валюты на межбанковском рынке?
Для того, чтобы понять, на какой период Украине хватит ее валютных резервов мы решили сделать прогноз на основе среднего месячного объема импорта товаров в Украину в 2019 году.
Общий объем импорта товаров в Украину в прошлом году составил $60,8 млрд. или в среднем $5,1 млрд. ежемесячно. То есть, если предположить, что в ближайшие три месяца объем импорта товаров в Украину будет плюс-минус на уровне среднемесячного импорта за 2019, то минимальный объем резервов Нацбанка должен быть на уровне $15,3 млрд.
В то же время, пока у НБУ на $9,12 млрд. резервов больше минимально необходимого уровня. А весь объем международных валютных резервов НБУ покрывает почти пять месяцев будущего импорта товаров в Украину, если он будет на уровне $5,1 млрд. в месяц.
Сейчас Нацбанк для сдерживания резкого падения курса гривны, вызванного паникой от распространения по миру коронавирусной инфекции, ежедневно продает на межбанке $200-300 млн из валютных резервов. Только с 2 по 19 марта объем международных резервов НБУ уменьшился на $2,18 млрд. При этом среднедневной объем интервенций Нацбанка за этот период составил $ 180 млн.
При сохранении такого темпа для поддержки гривны и удовлетворения спроса на валюту НБУ хватит международных валютных резервов, размер которых сейчас находится на уровне $24,4 млрд. на 137 банковских дней, или на 4,5 месяца. Однако, если Нацбанк будет ежедневно продавать на межбанке по $250 млн, то резервов Украины хватит на 100 рабочих дней. Если продавать по $300 млн, то резервов хватит на 82 дня, или на 2,7 месяца.
Международные резервы Национального банка — это не «супер защищенное хранилище», где находится почти $25 млрд. Это сумма активов, состоящих из валюты, монетарного золота и ценных бумаг.
Так, в начале марта международные резервы Национального банка Украины имели следующую структуру: 10% (или $2,76 млрд) — наличные, депозиты и корсчета в других банках, 5% (или $1,34 млрд) — монетарное золото, 84,6% (или $ 22,5 млрд) — ценные бумаги.
Как видим, почти 90% международных резервов НБУ, из которых он продает валюту для сдерживания паники на межбанке, составляют ценные бумаги, стоимость которых также пока снижается из-за обвала на мировых финансовых рынках.
В основном в резервах НБУ находятся государственные облигации США с рейтингом ААА. До экономического кризиса они считались самым надежным инструментом сохранения денег от обесценивания.