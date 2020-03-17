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Первоочередной задачей генпрокурора Венедиктовой станет привлечение к уголовной ответственности замглавы НБУ Рожковой

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Первоочередной задачей генпрокурора Венедиктовой станет привлечение к уголовной ответственности замглавы НБУ Рожковой

Верховная Рада Украины сегодня назначила на должность генерального прокурора Украины нынешнюю и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову. Депутаты задавали много вопросов касательно наиболее резонансных дел, которые много месяцев находятся в Генпрокуратуре, но не расследуются.

Отвечая на один из вопросов нардепов, Ирина Венедиктова сказала, что в Украине нет политических преследований, а «вор должен сидеть в тюрьме». В кулуарах парламента перед назначением нового Генпрокурора также обсуждали уголовные дела по экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы Нацбанка Украины Катерины Рожковой. Отвечая на вопросы журналистов, Венедиктова отметила, что, в том числе, видит своей первоочередной задачей привлечение к ответственности руководства НБУ, в частности, указанных лиц, сообщает «Открытая Украина».

Как сообщал Цензор.НЕТ, еще в ноябре 2019 года со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Генеральная прокуратура Украины на основании материалов расследования Национальной полиции Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой. Также Цензор.НЕТ опубликовал документ, свидетельствующий о том, что дело внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) (12017000000001360 от 25.09.2017г) .

Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия — уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Согласно материалам следствия, будучи главой НБУ, Гонтарева с помощью своего заместителя Рожковой организовала безосновательное и незаконное выведение из банковского сектора Украины коммерческого банка ПАО «Укринбанк» с целью продажи его активов и имущества в пользу третьих лиц.

Таким образом, по данным правоохранителей, умышленными и противоправными действиями Гонтаревой и других должностных лиц Нацбанка Украины, ПАО «Украинская инновационная компания», которое является правопреемником ПАО «Укринбанк» был нанесен ущерб на общую сумму 79,5 млн гривен.

Как сообщал «УНИАН» со ссылкой на расследование журналистов, в 2015 году тогдашняя глава департамента банковского надзора Рожкова помогла вывести из «Платинум Банка» более 1 миллиарда гривен средств, выделенных на рефинансирование.

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В справке ГУМВД правоохранители отметили, что это было «отмывание» средств. По данным журналистов, фамилия Рожковой фигурирует в пяти уголовных производствах. Достаточно показательным является производство № 42016000000000885, которое расследовали следователи Нацполиции, относительно растраты должностными лицами «Платинум Банка» более 1,1 млрд гривень.

Нардепы, участники финансового рынка и простые украинцы ждут от нового генпрокурора первоочередного расследования уголовных дел по Валерии Гонтаревой, Екатерине Рожковой и другим чиновникам Нацбанка, причастным к громким уголовным делам, омтечает издание.

НБУ, Екатерина Рожкова, Ирина Венедиктова
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