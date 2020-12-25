О чем в итоге договорились Великобритания и ЕС

В четверг, 24 декабря, Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о торговле и сотрудничестве. В нем содержатся условия, на которых стороны будут сотрудничать после первого января 2021 года — даты истечения так называемого переходного периода, в течение которого Британия продолжала следовать правилам ЕС и пользоваться теми же привилегиями, что и в бытность членом объединения. Соглашение было заключено в последний момент. Активность переговоров усилилась в последние дни декабря, когда помимо дипломатов к дискуссиям подключились премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лондон формально перестал являться членом ЕС 31 января 2020 года, но законы ЕС продолжают распространяться на территории всего королевства до 31 декабря. Такой переходный период был необходим, чтобы дать время на переговоры о новом формате сотрудничества. Новые правила, согласованные в четверг, будут применяться уже на постоянной основе.

Что изменится после вступления в силу соглашения Британии и ЕС:

Экономика

между Британией и странами ЕС сохранится беспошлинная торговля товарами;

Британия покинет единую таможенную зону с ЕС и на границах будет осуществляться таможенный контроль;

финансовые институты Британии не смогут больше работать в странах ЕС на привилегированных условиях, как было ранее;

доступ британских компаний в сфере услуг к европейским рынкам будет ограничен; например, британские ТВ-провайдеры, а также провайдеры потокового мультимедиа не смогут предлагать услуги в ЕС, если не перенесут туда часть своего бизнеса;

полученные в Британии профессиональные квалификации не будет автоматически признаваться в ЕС;

Британия и ЕС договорились не допускать снижения стандартов в таких сферах, как права рабочих и меры по защите окружающей среды; следить за исполнением этих обязательств будут не общие регуляторы, а структуры каждой из сторон;

Британия получит контроль над политикой в сфере поддержки собственных предприятий.

Миграция

свобода на передвижение впредь будет ограничена: гражданам стран ЕС и Британии теперь придется получать визы для целей, требующих долговременного пребывания — учебы, работы, бизнеса;

для краткосрочных поездок (до 90 дней) британцам и европейцам визы для взаимных поездок не понадобятся.

Рыболовство

в течение ближайших пяти с половиной лет квоты стран Евросоюза на улов рыбы в британских водах будет постепенно сокращен на 25% (ежегодно европейские суда вылавливают рыбы в британских водах примерно на €650 млн, сами британцы — на €850 млн);

в дальнейшем квоты будут определяться каждый год.

Безопасность

Британия и ЕС договорились сотрудничать и обмениваться информацией в рамках борьбы с преступностью, терроризмом и отмыванием денег

Механизмы разрешения споров

для разрешения споров будут привлечены специальная группа экспертов и независимый арбитраж;

в случае невыполнения какой-либо из сторон обязательств другая сторона может рассчитывать на компенсацию или предпринять ответные меры в «пропорциональном масштабе»;

юрисдикция Европейского суда в Люксембурге больше не будет распространяться на территории Великобритании для решения споров об экономических регламентах.

Помимо прочего Британия и ЕС согласовали положения о сотрудничестве в сферах энергетики, борьбы с изменением климата и в научных исследованиях. Вопреки желаниям Брюсселя, Лондон не согласился обсуждать формальные правила сотрудничества с ЕС во внешней политике и обороне. Поэтому взаимодействие Британии и 27 стран союза в этих сферах будет осуществляться ситуативно и в рамках уже существующих институтов, в частности, НАТО. Таким образом Лондон получит полную автономию в политике экономических санкций.

Как оценивают соглашение эксперты

Главное достижение соглашения в том, что оно помогло избежать ситуации «Brexit без сделки», при которой стороны не пришли бы к согласию о формате будущих отношений, отмечается в аналитической записке банка Barclays. В этом случае для определенных категорий товаров могли быть введены пошлины до 40%. «Бизнес испытывал серьезную тревогу в отношении сценария отсутствия соглашения, учитывая, что это привело бы к сбоям в торговле и могло бы также привести к хаосу на границах, что, в свою очередь, способно было вызвать перебои с поставками необходимых товаров и росту цен, по крайней мере на начальном этапе», — пишут в Barclays. Заключенный договор положил конец политической драме, развернувшейся вокруг Brexit, но в будущем сторонам еще предстоит договориться о соглашениях в дополнительных сферах, указали эксперты. В частности, это касается сферы финансов, которая покрывается новым соглашением только частично.

Британия покинула Евросоюз в начале этого года и добиться соглашения о свободной торговле за 11 месяцев — очень впечатляющее достижение, отмечает директор Центра европейских реформ в Лондоне Чарльз Грант. Новые условия партнерства приведут к проволочкам при экспорте из Британии в Европу, компании в сфере услуг потеряют полный доступ к европейским рынкам, а рядовые граждане столкнутся с дополнительными требованиями при поездках в ЕС, отметил он. По словам Гранта, в будущем Британия и ЕС могут начать обсуждение, как улучшить соглашение, как только граждане и бизнес поймут, что сделка означает на практике.

Что будет дальше

Теперь Британии и ЕС нужно ратифицировать соглашение. Планировалось, что соглашение должно быть ратифицировано как лидерами всех 27 стран ЕС, так и Европарламентом. Однако учитывая необходимость принять соглашение до первого января, было решено не выносить его на обсуждение и голосование Европарламента в этом году. Вместо этого договор будет одобрен государствами-участниками ЕС и предварительно вступит в силу с 1 января, а парламент будет обсуждать и голосовать позже.

В Великобритании соглашение должно быть ратифицировано парламентом. Для этого правительство созвало законодателей на внеплановое заседания 30 декабря, на котором, как ожидается, соглашение будет одобрено с большим преимуществом. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что его партия поддержит такую форму договора хотя бы потому, что это — единственный шанс заключить с ЕС упорядоченное соглашение.