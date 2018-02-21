Глава Госбюро расследований задекларировал почти 110 тыс. грн зарплаты

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба задекларировал почти 110 тыс. гривен зарплаты.
Соответствующая декларация размещена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Так, в начале февраля Труба сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, задекларировав 109 587 гривен заработной платы, полученной на основном месте работы.
Кроме того, Труба подал еще одну декларацию относительно изменений в имущественном состоянии, сообщив о доходе от отчуждения недвижимого имущества в размере 370,6 тыс. гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что председатель Государственного бюро расследований Роман Труба за 2016 год задекларировал около 19 тыс. гривен дохода. Кроме того, Труба задекларировал две квартиры во Львове, жилой дом и два земельных участка.
Кроме того, в декларации указан автомобиль Toyota Avensis 2007 года выпуска, а также акции Борщевского сырзавода и Львовского инструментального завода.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,91 -0.0791
|2.718,62 -0.097
|100 евро
|3.309,26 -0.1995
|3.368,17 -0.2296
|10 рублей
|4,45 0.0019
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|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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