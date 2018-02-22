Россия незаконно добыла из Одесского месторождения более 3,5 млрд куб. м газа и пробурила 11 скважин

Глава правления государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова заявила, что с момента аннексии Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд кубометров газа. Об этом она сообщила в эфире «Громадского».
«Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, после — еще 11 скважин. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда», — сказала Нежнова.
По ее словам, всего Россией незаконно добыто 7 млрд 200 млн кубометров газа, из которых половина принадлежит Одесскому газовому месторождению.
«Поскольку приближаются международные суды, Россия, возможно, будет предпринимать какие-то меры по прекращению добычи газа», — добавила Нежнова. Однако официального заявления об этом российские власти не делали.
В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО «Черноморнефтегаз» было воссоздано на материковой части Украины.
Ранее сообщалось, что на захваченных РФ буровых платформах в украинской зоне Черного моря была зафиксирована незаконная деятельность.
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