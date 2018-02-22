Директор НАБУ назвал условие для продолжения борьбы с коррупцией

Эффективность борьбы с коррупцией в Украине может повыситься только после начала работы независимого антикоррупционного суда, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
По его словам, НАБУ и Специализированная прокуратура за два года работы передали в украинские суды более 100 уголовных производств, но их рассмотрение затягивается, сообщает пресс-служба Бюро.
«К сожалению, эти дела судами почти не рассматриваются. Убежден, без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией невозможна», — заявил директор НАБУ в ходе выступления на презентации исследования Transparency International «Индекс восприятия коррупции» за 2017 год.
Согласно его результатам, Украина с 30 баллами из 100 возможных занимает в рейтинге 130-е место из 180.
В 2017 году Украине удалось улучшить сове положение всего на 1 балл.
Сытник выразил уверенность, что создание антикоррупционного суда уже в 2018 году поможет Украине существенно улучшить свои позиции в рейтинге.
В ходе презентации эксперты Transparency International озвучили рекомендации о создании антикоррупционного суда, а также предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи.
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