Сытник признал, что не добился успехов в борьбе с коррупцией

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве.

«Давайте будем откровенными, уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким. Вы видите список фигурантов, которые привлекаются к ответственности, и вы знаете какие медийные, административные и другие ресурсы они имеют», — сказал Сытник на пресс-брифинге «Результаты НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года» в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Что касается отношений с другими правоохранительными органами, директор НАБУ отметил, что есть позитивные сдвиги в части взаимоотношений со Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора.

«Это также дало возможность более активно работать в последнем полугодии», — отметил Сытник.