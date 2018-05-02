УкрАвто сменила убытки на прибыль

Украинская автомобильная корпорация (УкрАвто), согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила 2017 год с прибылью 254,7 млн грн.
Об этом сообщили в компании, передают Українські Новини.
По состоянию на конец 2017 года активы корпорации составили почти 3,5 млрд грн, текущие обязательства — 574 млн грн, суммарная дебиторская задолженность — 1,2 млрд грн.
Чистый доход за этот период увеличился на 30%, или на 595,5 млн грн до почти 2,6 млрд грн в сравнении с 2016 годом.
Напомним, что в 2016 году УкрАвто сократила убыток в 140 раз — до 3 млн грн, увеличив чистый доход на 25,1% — до почти 2 млн грн в сравнении с 2015 годом.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,50 -0.0226
|2.617,57 -0.01
|100 евро
|3.119,59 -0.203
|3.185,89 -0.141
|10 рублей
|3,80 -0.0024
|4,31 -0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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