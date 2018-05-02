УкрАвто сменила убытки на прибыль

Украинская автомобильная корпорация (УкрАвто), согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила 2017 год с прибылью 254,7 млн грн.

Об этом сообщили в компании, передают Українські Новини.

По состоянию на конец 2017 года активы корпорации составили почти 3,5 млрд грн, текущие обязательства — 574 млн грн, суммарная дебиторская задолженность — 1,2 млрд грн.

Чистый доход за этот период увеличился на 30%, или на 595,5 млн грн до почти 2,6 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Напомним, что в 2016 году УкрАвто сократила убыток в 140 раз — до 3 млн грн, увеличив чистый доход на 25,1% — до почти 2 млн грн в сравнении с 2015 годом.