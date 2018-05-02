Гройсман анонсировал начало малой приватизации в июне 2018 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал начало малой приватизации с июня 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Закон принят, он вступил в действие с 1 марта, и я думаю, что до конца мая мы запустим эту работу достаточно серьезно и системно», — сказал он.
Вместе с этим премьер-министр утверждает, что предприятия могут оказывать сопротивление этому процессу.
«Не всем это выгодно. Те, кто „окучивают“ эти предприятия, будут нас блокировать, будут сдерживать, будут искусственно придумывать препятствия, как сделали с Одесским припортовым заводом. Взвинтили там какие-то долги, потом признали долги в судах — это отдельный для исследования правоохранительными органами вопрос — потом завысили цену продажи, затем завели правительство в тупик в этом вопросе», — добавил он.
По его словам, малая приватизация начнется с июня текущего года. Также на данный момент проходят процессы подготовки большой приватизации.
«Центрэнерго» уже готовится через международных советников по новой, достаточно прозрачной процедуре. Будем надеяться, что никто не будет блокировать«, — отметил он.
Гройсман также прокомментировал ситуацию с Одесским припортовым заводом (ОПЗ).
«Там есть много юридических проблем, но, конечно, да (доведем процесс до конца — ред.). Мы этим занимаемся и будем искать выход из этой ситуации», — добавил премьер.
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