Кравченко: Реальне зростання ВВП України цього року буде меншим, аніж прогноз

Реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього року буде меншим, аніж поточний прогноз у 1,6%, через посилені російські обстріли, розглядається ймовірний сценарій, за яким воно становитиме близько 0,5%, повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

"Ми бачимо ймовірні сценарії, що додаткове зниження буде більше 1 відсоткового пункту. Тобто ми будемо зростати 0,5% – це цифра, яку ми зараз розглядаємо всередині Міністерства економіки. Ми регулярно переглядаємо", – сказав він на Форумі економічної стійкості "Forbes Україна" у Києві.

Міністр нагадав, що на початку року прогноз зростання становив 2,4%, але всередині року був погіршений до 1,6%.

Кравченко нагадав, що в І кв.-2026 ВВП вперше з 2023 року скоротився – на 0,6%. Попри невеликий оптимізм у другому півріччі, ключові проблеми – блокування експорту та руйнування логістики внаслідок обстрілів рф – створюють тиск на економіку, який, за прогнозами міністра, посилюватиметься.

"Якщо в липні у нас було рік до року зростання 4%, то ми вже в серпні бачимо близько 0%. Ці всі проблеми, про які ми добре знаємо: це блокування експорту, руйнування логістики – вони вже зараз дають суттєвий тиск на бізнес, і ми очікуємо, що, на жаль, це тільки буде посилюватися в другому півріччі", – додав він.