Financial Times: росія зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT

Росія зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT, провівши транзакції на $7 млрд через провідні західні та азійські банки.
Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.
За даними видання, значну частину коштів спрямували на закупівлю товарів подвійного призначення для військових та спецслужб Російської Федерації.
Схему організувала російська криптокомпанія A7, яку контролюють молдовський олігарх-утікач Ілан Шор (51%) та банк російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) "Промсвязьбанк" (49%).
Підприємство випускає стейблкоїн A7A5 (криптовалюта), що має в Росії офіційний статус цифрового активу.
Щоб отримати прямий доступ до мережі SWIFT та традиційного банкінгу, організатори створили мережу із сотень фіктивних компаній у різних юрисдикціях:
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – 61 фірма;
Із них щонайменше 100 фірм безпосередньо здійснювали оплату. Для маскування платежів посередники масово підробляли рахунки та використовували тисячі печаток сторонніх юридичних осіб, а під час закупівлі товарів підміняли митні коди підсанкційного обладнання.
Через підставні структури Росія оплачувала необхідне для військових потреб технічне забезпечення:
Загалом через банківські системи кошти проходили через рахунки у таких установах:
Головним каналом розподілу фінансів усередині Європейського Союзу була компанія в Угорщині.
Згодом банки почали блокувати підозрілі рахунки через виявлення підробленої документації, а Велика Британія наклала санкції на A7 ще в травні 2025 року.
Проте масштаби витоку вказують, що реальний обсяг операцій може бути значно більшим. В архівах зафіксовано дані про ще 17,5 тис. неідентифікованих платежів і випуск векселів на понад $20 млрд. Джерело: https://censor.net/ua/n4024700