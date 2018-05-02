США с января 2017 года ввели санкции в отношении 189 физических и юридических лиц РФ, - Митчелл

США с января 2017 года ввели санкции в отношении 189 физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл, передает РБК-Украина.

«С января прошлого года, за время этой администрации США, санкции были введены в отношении 189 физических и юридических лиц Российской Федерации. Мы и в дальнейшем будем ужесточать санкции, цена для Российской Федерации будет расти, пока РФ не прекратит проводить агрессивную внешнюю политику», — заявил он.

Кроме того, Митчелл добавил, что любые вмешательства Российской Федерации в дела Украины являются неприемлемыми и если это будет продолжаться, США и в дальнейшем будут вводить санкции.