Полицейские отпустили Навального из-под стражи до суда

Алексей Навальный был отпущен в ночь на 6 мая из ОВД «Красносельское», куда его доставили с несанкционированной акции в центре Москвы. 11 мая политик предстанет перед судом, сообщает УНН со ссылкой на РБК.
По словам адвоката, на суде Навальному предстоит ответить по двум статьям Административного кодекса РФ: ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий) и ст.19.3 (неповиновение работнику милиции).
Сам Навальный в своем twitter подтвердил факт своего освобождения из-под стражи: «Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». При этом он заявил, что в материалах дела содержались скрины из его выступлений на канале YouTube, где он призывал людей выходить 5 мая на протестные акции.
Напомним, по данным «ОВД-Инфо» 5 мая в 26 городах России на акциях протеста «Он нам не царь» задержали более 1600 активистов.
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