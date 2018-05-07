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СМИ: «Приватовцы» за год вывели из «Укрнафты» более 2 млрд грн

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СМИ: «Приватовцы» за год вывели из «Укрнафты» более 2 млрд грн

ПАО «Укрнафта» по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд гривен дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака в адрес ПАО «Днепразот» и его рыночной стоимости на момент продажи.

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Об этом свидетельствуют расчеты enkorr, основанные на данных финансового отчета «Укрнафты» и котировках аммиака производства ПАО «Днепразот» агентства «Хим-Курьер».

Исходя из финансового отчета ПАО «Укрнафта» за 2017 год, компания реализовала 533 тыс. т аммиака на сумму 2,783 млрд грн. Таким образом, средняя цена реализации составила 5 221 грн/т.

Цена продажи аммиака варьировалась в зависимости от квартала. Например, в І квартале 2017 г. компания продала 133,7 тыс. т аммиака на сумму 761,8 млн грн (средняя цена 5 700 грн/т), во ІІ квартале — 134,1 тыс. т за 871 млн грн (6 495 грн/т), в ІІІ квартале — 128,7 тыс. т за 496,9 млн грн (3 860 грн/т), в IV квартале — 136,5 тыс. т за 653,3 млн грн (4 785 грн/т).

Данные об объеме продажи аммиака из квартальных отчетов «Укрнафты» полностью совпадают с объемом производства аммиака на ПАО «Днепразот» за соответствующие периоды по данным агентства «Хим-Курьер».

В 2017 году ежемесячно на «Днепразоте» производилось от 42,2 тыс. т (август) до 46,2 тыс. т (октябрь) аммиака. Учитывая средние за месяц котировки аммиака по базису EXW Днепродзержинск, публикуемые «Хим-Курьером», рыночная стоимость 533 тыс. т аммиака составляла 5,089 млрд гривен.

Таким образом разница между рыночной стоимостью реализованного компанией аммиака и фактически полученным полугосударственной компанией доходом от его продажи, потери ПАО «Укрнафта» в 2017 году составили 2,306 млрд гривен.

Издание отмечает, что схема работы «Укрнафты» по производству аммиака состоит в следующем: добывающая компания с 2011 г. арендует цех синтеза аммиака (арендная плата в 2017 г. составляла 10 млн грн/месяц), поставляет туда свой газ и самостоятельно оплачивает все издержки, связанные с его производством — мелкие ремонты, оплату труда и тому подобное.

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Затем аммиак продается «Днепразоту» и химпредприятие направляет его дальше по технологической цепочке для производства карбамида.

С 2003 года «Укрнафта» контролируется менеджерами группы «Приват», которой принадлежит более 43% акций компании. «Днепроазот» также принадлежит приватовцам.

АПК, Укрнафта, Игорь Коломойский, ПриватБанк, аграрный рынок, аммиак, Днепроазот
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