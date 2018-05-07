СМИ: «Приватовцы» за год вывели из «Укрнафты» более 2 млрд грн

ПАО «Укрнафта» по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд гривен дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака в адрес ПАО «Днепразот» и его рыночной стоимости на момент продажи.
Об этом свидетельствуют расчеты enkorr, основанные на данных финансового отчета «Укрнафты» и котировках аммиака производства ПАО «Днепразот» агентства «Хим-Курьер».
Исходя из финансового отчета ПАО «Укрнафта» за 2017 год, компания реализовала 533 тыс. т аммиака на сумму 2,783 млрд грн. Таким образом, средняя цена реализации составила 5 221 грн/т.
Цена продажи аммиака варьировалась в зависимости от квартала. Например, в І квартале 2017 г. компания продала 133,7 тыс. т аммиака на сумму 761,8 млн грн (средняя цена 5 700 грн/т), во ІІ квартале — 134,1 тыс. т за 871 млн грн (6 495 грн/т), в ІІІ квартале — 128,7 тыс. т за 496,9 млн грн (3 860 грн/т), в IV квартале — 136,5 тыс. т за 653,3 млн грн (4 785 грн/т).
Данные об объеме продажи аммиака из квартальных отчетов «Укрнафты» полностью совпадают с объемом производства аммиака на ПАО «Днепразот» за соответствующие периоды по данным агентства «Хим-Курьер».
В 2017 году ежемесячно на «Днепразоте» производилось от 42,2 тыс. т (август) до 46,2 тыс. т (октябрь) аммиака. Учитывая средние за месяц котировки аммиака по базису EXW Днепродзержинск, публикуемые «Хим-Курьером», рыночная стоимость 533 тыс. т аммиака составляла 5,089 млрд гривен.
Таким образом разница между рыночной стоимостью реализованного компанией аммиака и фактически полученным полугосударственной компанией доходом от его продажи, потери ПАО «Укрнафта» в 2017 году составили 2,306 млрд гривен.
Издание отмечает, что схема работы «Укрнафты» по производству аммиака состоит в следующем: добывающая компания с 2011 г. арендует цех синтеза аммиака (арендная плата в 2017 г. составляла 10 млн грн/месяц), поставляет туда свой газ и самостоятельно оплачивает все издержки, связанные с его производством — мелкие ремонты, оплату труда и тому подобное.
Затем аммиак продается «Днепразоту» и химпредприятие направляет его дальше по технологической цепочке для производства карбамида.
С 2003 года «Укрнафта» контролируется менеджерами группы «Приват», которой принадлежит более 43% акций компании. «Днепроазот» также принадлежит приватовцам.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.599,03 0.0106
|2.625,86 0.0045
|100 евро
|3.106,60 -0.0077
|3.161,37 -0.0139
|10 рублей
|3,81 0.0022
|4,30 0.0001
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016