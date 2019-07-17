Коломойский предлагал отдать долю в «Укрнафте» в обмен на неработающие кредиты Приватбанка

Олигарх Игорь Коломойский обсуждал с украинскими властями возможность получения неработающих кредитов «Приватбанка» в обмен на передачу банку своей доли в «Укрнафте».

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что миноритарные акционеры «Укрнафты», связанные с Коломойским, требуют от Украины в Стокгольмском арбитраже 5,4 миллиарда долларов в качестве компенсации за потери, которые они якобы понесли из-за снижения в 2015 году кворума для проведения собрания акционеров.

«В прошлом году Коломойский почти достиг соглашения с правительством, согласившись прекратить разбирательства в Стокгольмском арбитраже и хотел передать свою 40-процентную долю в „Укрнафте“ „Приватбанку“ в обмен на неработающие кредиты банка, которые, по его словам, остаются ликвидными», — говорится в статье.

По информации источников издания, украинская власть отказалась от сделки, опасаясь идти на уступки олигарху перед президентскими выборами.

Напомним, что «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, — около 42% акций.