Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства

Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» назвал кандидатуры на должности вице-премьеров нового правительства. Первым вице-премьером правительства должен стать Антон Силуанов, сообщил РБК источник, участвовавший во встрече Медведева с фракцией «Единая Россия».
Пост вице-премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике должна занять председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Медведев предложил включить в состав нового правительства и.о. зампреда правительства Виталия Мутко, сообщили РБК два источника в правительстве. В новом кабмине он должен занять пост вице-премьера по строительству. Вице-премьер Ольга Голодец, до этого курировавшая социальный блок, должна остаться зампредом правительства. Однако теперь она будет переназначена на сферу культуру и спорта, сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием встречи.
«Рогозина в вице-премьерах нет», — сказал РБК источник в парламенте. Дмитрий Козак предложен на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики, первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимов Дмитрий Медведев предложил назначить на пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи. Экс-губернатор Воронежской области, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложен на пост вице-премьера по сельскому хозяйству.
Константина Чуйченко, помощника Президента Российской Федерации, Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства, сказал РБК собеседник в Думе и подтвердил источник в Совете Федерации.
Помощник Силуанова отказался комментировать сообщение о вице-премьерстве.
Кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы кабмина была внесена на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным через несколько часов после его инаугурации. Для переназначения Дмитрий Медведев должен пройти процедуру утверждения в Госдуме. Его назначение депутаты должны поддержать простым большинством голосов (не менее 226 депутатов). Рассмотреть его кандидатуру депутаты должны в течение недели. При этом если нижняя палата трижды не согласится на предложенную главой государства кандидатуру, президент назначает председателя правительства, распускает парламент и назначает новые выборы.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,73 0.0076
|2.625,48 0.0007
|100 евро
|3.104,86 -0.0251
|3.159,85 -0.0291
|10 рублей
|3,81 0.0021
|4,30 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016