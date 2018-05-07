Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства

Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» назвал кандидатуры на должности вице-премьеров нового правительства. Первым вице-премьером правительства должен стать Антон Силуанов, сообщил РБК источник, участвовавший во встрече Медведева с фракцией «Единая Россия».

Пост вице-премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике должна занять председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Медведев предложил включить в состав нового правительства и.о. зампреда правительства Виталия Мутко, сообщили РБК два источника в правительстве. В новом кабмине он должен занять пост вице-премьера по строительству. Вице-премьер Ольга Голодец, до этого курировавшая социальный блок, должна остаться зампредом правительства. Однако теперь она будет переназначена на сферу культуру и спорта, сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием встречи.

«Рогозина в вице-премьерах нет», — сказал РБК источник в парламенте. Дмитрий Козак предложен на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики, первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимов Дмитрий Медведев предложил назначить на пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи. Экс-губернатор Воронежской области, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложен на пост вице-премьера по сельскому хозяйству.

Константина Чуйченко, помощника Президента Российской Федерации, Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства, сказал РБК собеседник в Думе и подтвердил источник в Совете Федерации.

Помощник Силуанова отказался комментировать сообщение о вице-премьерстве.

Кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы кабмина была внесена на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным через несколько часов после его инаугурации. Для переназначения Дмитрий Медведев должен пройти процедуру утверждения в Госдуме. Его назначение депутаты должны поддержать простым большинством голосов (не менее 226 депутатов). Рассмотреть его кандидатуру депутаты должны в течение недели. При этом если нижняя палата трижды не согласится на предложенную главой государства кандидатуру, президент назначает председателя правительства, распускает парламент и назначает новые выборы.