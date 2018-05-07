АЗС оштрафовали на 835 миллионов за неуплату налогов

Государственная фискальная служба в 2018 году по результатам налоговых проверок начислила налогов и штрафных санкций украинским автозаправкам на сумму 835 млн, в том числе — 664 млн грн акцизного налога. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«В 2018 году проведено 88 фактических и 11 документальных проверок таких предприятий, во всех случаях установлены нарушения. Нарушителям доначислено налогов и штрафных (финансовых) санкций около 835 млн грн, в том числе 664 млн грн акцизного налога», — говорится в сообщении.

В Украине 1,5 тыс. субъектов ведения хозяйства осуществляют продажу горюче-смазочных материалов через 6,6 тыс. АЗС и передают в ГФС данные относительно их реализации.