АЗС оштрафовали на 835 миллионов за неуплату налогов

Государственная фискальная служба в 2018 году по результатам налоговых проверок начислила налогов и штрафных санкций украинским автозаправкам на сумму 835 млн, в том числе — 664 млн грн акцизного налога. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«В 2018 году проведено 88 фактических и 11 документальных проверок таких предприятий, во всех случаях установлены нарушения. Нарушителям доначислено налогов и штрафных (финансовых) санкций около 835 млн грн, в том числе 664 млн грн акцизного налога», — говорится в сообщении.
В Украине 1,5 тыс. субъектов ведения хозяйства осуществляют продажу горюче-смазочных материалов через 6,6 тыс. АЗС и передают в ГФС данные относительно их реализации.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,73 0.0076
|2.625,48 0.0007
|100 евро
|3.104,86 -0.0251
|3.159,85 -0.0291
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|Серебро
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|276.592,00-1.164,00
|Палладий
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